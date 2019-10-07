شكرا لقرائتكم ميتشو يعترف بالأخطاء الفنية خلال مواجهة إف سى مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد ميتشو خلال جلسته مع رئيس نادى الزمالك فى مقر مكتبه بالقلعة البيضاء، انه ارتكب بعض الأخطاء سواء على الصعيد الفنى فى إدارة المباراة، أو باستبعاد بعض اللاعبين الأساسيين من قائمة مواجهة إف سى مصر، الأمر الذى أدى لحدوث هبوط واضح فى مستوى الفريق.
وبرر الخواجة الصربى لمرتضى منصور، استبعاد بعض اللاعبين الأساسيين مثل محمود علاء وفرجانى ساسى، بالخوف من تلقيهم البطاقة الصفراء الثالثة وتعرضهم للإيقاف قبل مواجهة الأهلى يوم السبت الموافق 19 من الشهر الجارى، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى، حيث قال ميتشو فى حديثه مع مرتضى: "أعلم أن مواجهة إف سى مصر مثل مواجهة الأهلى لكون كل مباراة بـ 3 نقاط، لكننى أعلم مدى أهمية الفوز على المنافس التقليدى خاصة وإنه سبق وحصد لقب كأس السوبر على حسابنا، لذلك كنت حريص على الحفاظ على القوام الأساسى فى تلك المباراة الهامة".
وقاد الصربى ميتشو، الزمالك، فى 9 مباريات حقق الفوز فى 6 مباريات وهُزم فى مباراتين وتعادل فى مباراة، أحرز معه الفريق الأبيض 17 هدفًا واستقبل 6 أهداف.
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