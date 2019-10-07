شكرا لقرائتكم البدري فى اجتماع المنتخب: "الجميع عليه مسئولية ضخمة ويجب المحافظة عليها"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم جلسة مع لاعبي الفريق بعد انضمامهم للمعسكر المقام حاليا بأحد الفنادق في إطار الأجندة الدولية واستعدادا لخوض مباراة ودية دولية أمام بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وقال البدري في كلمته للاعبين، نحن جميعا أسرة واحدة وعلينا سويا العمل من أجل منتخب مصر، نحن جميعا محظوظون بالتواجد في هذا المكان فاسم مصر كبير والجميع عليه مسئولية ضخمة ويجب أن نحافظ عليها، حتى نحقق الأهداف الخاصة للمنتخب.

واصل:" أثق فيكم جمعيا ومن لديه هدف وفكر وطموح سيكون الباب مفتوح أمامه والوصول للمنتخب هو أمر بالغ الصعوبة ومهما وصل اللاعب من نجومية وتألق فإنه يحتاج لأن يكتب لنفسه تاريخا مع قميص منتخب بلاده".

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قال:" من لديه قدرات وإمكانيات ومستويات مميزة سينجح وسيكون له مكان مع الفريق، الأمر ليس سهلا والمسئولية كبيرة على الجميع والأسرة يجب الحفاظ عليها".

قال: "ممكن نموت نفسنا لتحقيق أهداف المنتخب الواضحة للجميع ونحتاج لتركيز وجهد كبيرين وشغل أكبر من كل اللاعبين، والعمل داخل المجموعة هو سر النجاح ويجب أن يكون الكل قريبا من بعضه وخلال أسبوع واحد يسعى لتقديم شيئ جيد والكل عليه العمل بإخلاص وجهد من أجل إثبات أحقيته بقميص الفراعنة".