شكرا لقرائتكم المنتخب الأوليمبي يودى مرانه الأول بملعب بتروسبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدي المنتخب الأوليمبي أول تدريب له في معسكره الحالي تحت قيادة شوقي غريب بملعب بتروسبورت وشارك فيه جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار باستثناء طاهر محمد طاهر الذى خضع لبرنامج تأهيلي بسب الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه المقاولون الأخيرة أمام الإنتاج الحربى فى الجولة الثالثة للدوري.

في الوقت نفسه قام شوقي غريب بتخفيف الجرعة التدريبة للاعبين الذين شاركوا مع أنديتهم في مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري العام واستغرق المران ساعة ونصف واشتمل على تدريبات الاحماء ثم تقسيم اللاعبين الى ثلاث مجموعات تولى كل واحد من افراد الجهاز الفني تدريب مجموعة .

واختتم المران بتقسيمة بين فريقين ركز خلالها شوقي غريب على الجمل التكتيكية والخططية التي يخوض بها مباراتي جنوب افريقيا الوديتين المقرر اقامتهما يومي 11 و 13 أكتوبر الجاري بإستاد القاهرة.