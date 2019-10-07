شكرا لقرائتكم المنتخب الأوليمبي يودى مرانه الأول بملعب بتروسبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
في الوقت نفسه قام شوقي غريب بتخفيف الجرعة التدريبة للاعبين الذين شاركوا مع أنديتهم في مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري العام واستغرق المران ساعة ونصف واشتمل على تدريبات الاحماء ثم تقسيم اللاعبين الى ثلاث مجموعات تولى كل واحد من افراد الجهاز الفني تدريب مجموعة .
واختتم المران بتقسيمة بين فريقين ركز خلالها شوقي غريب على الجمل التكتيكية والخططية التي يخوض بها مباراتي جنوب افريقيا الوديتين المقرر اقامتهما يومي 11 و 13 أكتوبر الجاري بإستاد القاهرة.
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