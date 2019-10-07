شكرا لقرائتكم بركات : المرحلة المقبلة هامة للغاية والكل على قلب رجل واحد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد بركات مدير المنتخب الوطني إن المرحلة المقبلة هامة للغاية والكل على قلب رجل واحد من أجل إعادة المنتخب للطريق الصحيح والإعداد الجيد لبدء التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون والتي يبدأها الفريق الشهر المقبل.

وبدأ المنتخب الوطني أول معسكراته اليوم الثلاثاء، تحت إشراف الجهاز الفني الجديد بقيادة الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون استعدادا لمواجهة بتسوانا وديا يوم ١٤ أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

أوضح محمد بركات خلال جلسته مع اللاعبين ، أن دوره الأساسي هو مساعدة المدير الفني وجميع أفراد المنظومة وتوفير جو من الهدوء للفريق ومساعدتهم على التركيز في التدريبات والتحضير بصورة جيدة، مشيرا إلى أن هناك تعاون وتكاتف بين جميع أفراد الجهاز الفني لتحقيق كل الطموحات بما يليق بمكانه واسم منتخب مصر