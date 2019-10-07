شكرا لقرائتكم البدري يسمح للاعبى الأهلى بحضور حفل تسليم درع الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووافق المدير الفني أن يؤدي اللاعبون تدريبهم في السادسة من مساء الخميس المقبل بملعب استاد القاهرة ثم التوجه لمقر إقامة الحفل بأحد فنادق القاهرة والعودة مجددا لمعسكر المنتخب بعد انتهاء الحفل.
وبدأ المنتخب الوطني أول معسكراته اليوم الثلاثاء ، تحت إشراف الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري وجهازه المعاون استعدادا لمواجهة بتسوانا وديا يوم ١٤ أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.
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