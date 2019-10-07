شكرا لقرائتكم الصقر يكشف سر الصدام مع حسام حسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق، عن طبيعة علاقته بحسام حسن مهاجم منتخب الفراعنة الأسبق.

وقال الصقر في تصريحات إذاعية : "علاقتي رائعه بحسام حسن، ما اغضبني فقط عندما حصلت على لقب "العميد" هنأني محمد الدعيع، ولم يفعل ذلك حسام، ولكن علاقتي به قوية واحترمه هو وابراهيم توأمه"

أكد أحمد حسن أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم السابق، كان وراء قرار إعتزاله كرة القدم.

وقال الصقر : " أبو ريدة أقنعني بالإعتزال، على الرغم من رغبتي في الإستمرار في ذلك الوقت"

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واردف : اقنعي أن اترك الكرة وان اتولى منصب مدير المنتخب مع شوقي غريب.

تابع الصقر أن محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، لن يقبل ارتداء شارة قيادة المنتخب في ظل وجود أحمد فتحي أو عبد الله السعيد.

وقال الصقر : "اذا سألنا صلاح نفسه هل تقبل قيادة المنتخب في ظل وجود أحمد فتحي، متأكد انه سيرفض"

أكمل :" هي دي الأصول، وصلاح يعرف الأصول، وأعتقد أيضا في حالة وجود عبد الله السعيد وليس فتحي، سيفعل صلاح نفس الأمر، وسيرفض قيادة المنتخب في ظل وجود السعيد.