اف سى مصر يواجه النجوم وديا في الكلية الحربية...

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وقد اكد عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر أن يسعى لتجربة جميع اللاعبين لتثبيت التشكيل خلال الفترة المقبلة مؤكدا أنه يطبق سياسة التدوير فى الوقت الحالى ، إلا انه سيلجأ لتثبيت التشكيل فى المستقبل القريب بعدما يعرف إمكانيات كل اللاعبين خاصة وأنه تعاقد مع الفريق قبل انطلاق مسابقة الدورى بأسبوع واحد فقط .
كان أف سى مصر قد حقق مفاجأة كبرى بالأمس عندما تعادل مع الزمالك بهدف لمثله فى إطار مباريات الجولة الثالثة للدورى رفع بها رصيده إلى نقطتين فى بنك الدورى .
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