شكرا لقرائتكم اف سى مصر يواجه النجوم وديا في الكلية الحربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق الجهاز الإدارى لأف سى مصر على مواجهة النجوم يوم الخميس المقبل فى إطار سلسلة المباريات الودية التى يخوضها الفريق استعدادا لمواجهة الجولة الرابعة أمام الجونة باستاد الكلية الحربية .

وقد اكد عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر أن يسعى لتجربة جميع اللاعبين لتثبيت التشكيل خلال الفترة المقبلة مؤكدا أنه يطبق سياسة التدوير فى الوقت الحالى ، إلا انه سيلجأ لتثبيت التشكيل فى المستقبل القريب بعدما يعرف إمكانيات كل اللاعبين خاصة وأنه تعاقد مع الفريق قبل انطلاق مسابقة الدورى بأسبوع واحد فقط .

كان أف سى مصر قد حقق مفاجأة كبرى بالأمس عندما تعادل مع الزمالك بهدف لمثله فى إطار مباريات الجولة الثالثة للدورى رفع بها رصيده إلى نقطتين فى بنك الدورى .