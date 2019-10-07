شكرا لقرائتكم بيراميدز يوجه الشكر لمسئولى العين بسبب على جبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم مسئولو بيراميدز بالشكر لنظرائهم بنادى العين الإماراتى بعدما قام مسئولو الأخير بعلاج على جبر مدافع بيراميدز والمنتخب الوطنى باحدث الطرق الطبية التى تسهل من عودة اللاعب سريعا للملاعب . كان على جبر قد أصيب مؤخرا مع بيراميدز وهو ما جعله يخرج من حسابات الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديسابر بالرغم من مشاركته مع الفريق بشكل أساسى بكأس مصر حتى المباراة النهائية أمام الزمالك والتى خسرها الفريق بثلاثية نظيفة .

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