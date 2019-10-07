شكرا لقرائتكم الصقر عن شارة قيادة المنتخب : صلاح يعرف الأصول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق، أن محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، لن يقبل ارتداء شارة قيادة المنتخب في ظل وجود أحمد فتحي أو عبد الله السعيد.

وقال الصقر في تصريحات إذاعية: "اذا سألنا صلاح نفسه هل تقبل قيادة المنتخب في ظل وجود أحمد فتحي، متأكد انه سيرفض"

أضاف :" هي دي الأصول، وصلاح يعرف الأصول، وأعتقد أيضا في حالة وجود عبد الله السعيد وليس فتحي، سيفعل صلاح نفس الأمر، وسيرفض قيادة المنتخب في ظل وجود السعيد.