شكرا لقرائتكم أحمد حسن: قائمة المنتخب "منطقية" وينقصها هذا اللاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق، أن قائمة منتخب مصر التي أعلنها المدير الفني حسام البدري "منطقية".
وقال الصقر في تصريحات إذاعية: القائمة منطقية، بالفعل تم إختيار أفضل اللاعبين، ليس لي أي تعليق على أحدهم.
وأشار : باستثناء فقط دونجا، أرى أنه لابد من تواجده مع المجموعة الحالية بمعسكر المنتخب.
واتم كلماته : دونجا ا لاعب مميز ومركزه لا يشغله الكثير في الوقت الحالي وتواجده كان ضروريا من وجهة نظري".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حسن: قائمة المنتخب "منطقية" وينقصها هذا اللاعب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.