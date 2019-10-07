شكرا لقرائتكم أحمد حسن: قائمة المنتخب "منطقية" وينقصها هذا اللاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق، أن قائمة منتخب مصر التي أعلنها المدير الفني حسام البدري "منطقية".

وقال الصقر في تصريحات إذاعية: القائمة منطقية، بالفعل تم إختيار أفضل اللاعبين، ليس لي أي تعليق على أحدهم.

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وأشار : باستثناء فقط دونجا، أرى أنه لابد من تواجده مع المجموعة الحالية بمعسكر المنتخب.

واتم كلماته : دونجا ا لاعب مميز ومركزه لا يشغله الكثير في الوقت الحالي وتواجده كان ضروريا من وجهة نظري".