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تعرف على أول عقاب من ميتشو للاعبى الزمالك بعد التعادل مع نادى مصر...

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جدة - عمرو شويل رفض الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، مد فترة الراحة السلبية للاعبى فريقه، بعد التعادل مع إف سى مصر أمس الأحد، بهدف لمثله على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

 

ومن المقرر أن يستأنف الفارس الأبيض تدريباته الجماعية غدا الثلاثاء على ملعب النادى بميت عقبة فى الخامسة مساءً استعدادا لمواجهة الأهلى يوم 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدورى الممتاز.

 

وحصل الزمالك على راحة سلبية من التدريبات اليوم الاثنين، ومن المنتظر أن يتجمع اللاعبون في الثالثة والنصف عصر الغد بالنادي قبل التدريب بساعة ونصف.
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