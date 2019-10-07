شكرا لقرائتكم تعرف على أول عقاب من ميتشو للاعبى الزمالك بعد التعادل مع نادى مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يستأنف الفارس الأبيض تدريباته الجماعية غدا الثلاثاء على ملعب النادى بميت عقبة فى الخامسة مساءً استعدادا لمواجهة الأهلى يوم 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدورى الممتاز.
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