شكرا لقرائتكم قرعة كأس الملك: عفيف يستضيف النصر.. والهلال يواجه عرعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وضعت قرعة كأس الملك التي سحبت يوم الاثنين نادي النصر في مواجهة عفيف أحد أندية الدرجة الثانية، بينما يلعب الهلال مع عرعر في الدور 64 من المسابقة والذي سيقام بين الثالث والعاشر من نوفمبر المقبل.

ويرحل النصر إلى عفيف، ويخوض عرعر مباراة الدور 64 على ملعب جامعة الملك سعود، معقل نادي الهلال، ويستضيف التعاون بطل المسابقة فريق اللواء أحد أندية الدرجة الثالثة، ويلعب اتحاد جدة وصيف النسخة الماضية مع نادي الرياض.

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وسيلعب أهلي جدة على ملعبه مع الجندل، ويستضيف طبرجل نادي الشباب، والشرق مع الوحدة، والقادسية مع الروضة، والعربي مع الباطن، ووج أمام الفيصلي، ونجران والخلود والجبيل مع العدالة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة عكاظ والفيحاء بالإضافة إلى الحزم والدرع والتقدم والاتفاق، والمجزل وطويق والانتصار والفتح والأنصار والبكيرية، والحجاز وضمك والصفا والكوكب وهجر والرائد والنهضة والأخدود والقيصومة وأبها، والساحل وأحد والشعلة والصقور.

وسيلعب جدة مع حطين والجبلين مع الثقبة والدرعية مع الخليج والجيل والأنوار والنجوم والعروبة والعين والسد والطائي والوشم.