شكرا لقرائتكم غوارديولا: مانشستر سيتي سقط بسبب "التوتر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن فريقه تأثر بالتوتر خلال هزيمته المفاجئة 2-صفر بملعبه أمام وولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد ليتسع الفارق مع المتصدر ليفربول إلى ثماني نقاط بعد ثماني مباريات.

وحصل وولفرهامبتون على ثلاث فرص مبكرة لمعاقبة سيتي في غياب دقة التمرير والدفاع الهش، ورغم أن فريق غوارديولا نجا من هذه المحاولات فإن المدرب الإسباني اعترف بأنها أثرت على أداء الفريق.

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وقال غوارديولا الذي وجه أصابع الاتهام إلى غياب التركيز في التمرير أكثر من التغيير في قلب دفاعه بوجود الثنائي فرناندينيو ونيكولاس أوتامندي: إنه يوم سيء وهذا يحدث أحيانا، بدأنا اللقاء بشكل جيد وبعدها تعرضنا لموقفين أثناء بناء الهجمة كان من المستحيل الدفاع فيهما وهذا أصابنا بالتوتر.

وأتبع: سيطرنا بشكل أفضل في الشوط الثاني ولكن عند الهجوم والتقدم فقدنا كرات في مواقع صعبة وكان المنافس حاسما، قبل ذلك سددنا في إطار المرمى لكن طريقة لعبنا لم تكن جيدة واليوم لم يكن جيدا ولم نلعب بشكل جيد.

وأكد مدرب برشلونة السابق، الذي قاد سيتي للفوز بالدوري الممتاز في الموسمين الماضيين، أن ثقته في فريقه لم تهتز رغم التعرض للخسارة الثانية في أربع مباريات، وقال: أعرف هؤلاء اللاعبين جيدا ولا يزال بإمكانهم المضي قدما. اليوم كان سيئا والمباراة سيئة مع كل التقدير للمنافس، لم نكن في مستوانا والمباراة السابقة كانت أفضل. المسافة بعيدة وليفربول لم يهدر أي نقطة، لقد حان وقت التعويض. والنتائج ستحدد الوضع لكننا في شهر أكتوبر ويتبقى طريق طويل.