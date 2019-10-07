إسبانيول يقيل غاييغو ويعين ماشين خلفا له









اسماء السيد - اعلن نادي إسبانيول صاحب المركز ما قبل الأخير في الدوري الإسباني لكرة القدم، الإثنين إقالة مدربه دافيد غاييغو وتعيين بابلو ماشين بدلا منه.

وأشار نادي مدينة برشلونة في بيان الى أن هذا القرار "اتخذ نظرا لنتائج الفريق الأول والرغبة بإعادة تبديل الوجهة الحالية للفريق" الذي تولى غاييغو مهام إدارته الفنية في صيف العام الحالي.

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ويحتل النادي الكاتالوني المركز الـ19 في ترتيب الـ "ليغا" بعد ثماني مراحل، برصيد خمس نقاط من فوز وتعادلين وخمس هزائم.

ويخوض إسبانيول هذا الموسم مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب لودوغوريتس البلغاري وسسكا موسكو الروسي وفيرينسفاروش المجري، حيث يحتل المركز الثاني برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل بعد جولتين.

وبخلاف سلفه غاييغو (47 عاما) الذي تسلم مهامه في تموز/يوليو الماضي ويفتقر للخبرة ضمن أندية النخبة، سبق لماشين (44 عاما) أن أشرف على تدريب جيرونا (2017-2018) وإشبيلية في الموسم المنصرم قبل أن تتم إقالته في آذار/مارس.