بوتشيتينو يرحب بقيادة فريق باريس سان جيرمان بعد محطة توتنهام

الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي يرحب بفكرة تولي تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي، إذا رحل عن النادي اللندني مستقبلاً.

ويظهر نادي توتنهام أضعف وأسوء مواسمه علي الصعيد المحلي والأوروبي تحت قيادة ماوريسيو بوتشيتينو، حيث خسر فريقه أمس السبت، أمام برايتون بنتيجة 0-3 في الجولة الثامنة من عمر الدوري الإنجليزي ، ليهبط إلي المركز الثامن في جدول ترتيب المسابقة، كما قد خسر خسارة مُهينة 2-7 ضد بايرن ميونخ ليجمع نقطة واحدة من لقائين بدورى أبطال أوروبا هذا الموسم، وهو ما يعرضه للإقالة في أي لحظة من تدريب الفريق اللندنى.

وذكر موقع “لو 10 سبورت” الفرنسي، أن ماوريسيو بوتشيتينو يرغب ويرحب بفكرة تدريب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حال مغادرته عن منصب القيادة الفنية لنادي توتنهام خلال الفترة القادمة.