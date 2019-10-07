كونتي يرفع راية الاستسلام مبكراً ضد يوفنتوس

المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي أنطونيو كونتي، يلمح إلي المقارنة بين ناديه ويوفنتوس، من حيث مدي القوي الكبيرة الذي يستمتع بها صاحب لقب الدوري الإيطالي في الـ8 مواسم الأخيرة.

حيث استطاع نادي يوفنتوس من تحقيق الفوز علي إنتر ميلان 2-1 خلال مباريات الجولة السابعة من عمر الدوري الإيطالي، وتنازل نادي الأنتر عن صدارة الكالتشيو لكي يتصدر اليوفي الدوري برصيد 19 نقطة مقابل 18 للأنتر.

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وقد أدت تصريحات كونتي إلي تعصب جماهير إنتر ميلانو، وهي التي اعترضت في الأساس علي فكرة توليه قبل بداية الموسم كونه محسوبًا علي يوفنتوس، إذ خاض بقميص اليوفي 14 موسمًا وأشرف علي تدريبه لاحقًا لأربعة مواسم.

وذكر كونتي في تصريحات لشبكة “سكاى إيطاليا”: “كان استطاعتنا تقديم أفضل أداء بكل تأكيد، حتي في الهدفين اللذين أحرزوا في شباكنا من برشلونة وكان من الممكن تقديم الأفضل حين ذلك”.