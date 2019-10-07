شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يهزم جى أس كى فى ثالث مواجهات البطولة الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة اليد الأول بنادى سبورتنج على نظيره جى اس كى الكونغولى بنتيجة 37 /24 فى إطار ثالث مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية المقامة فى الرأس الأخضر .

ومن المقرر أن يلتقى فريق سبورتنج مع نظيره أتلتيكو الرأس الأخضر فى ختام الدور الأول التمهيدى غدًا الثلاثاء .

وحقق سبورتنج الفوز فى أولى مواجهاته على إنتر كلوب الأنجولى بنتيجة 34 /25 الجمعة، قبل أن يهزم رد ستار الإيفوارى أول امس السبت 29 /21 .

Advertisements

يشارك سبورتنج فى هذه المنافسة بصفته بطل السوبر، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل الدورى .

ويقع الزمالك فى المجموعة الثانية بالبطولة الأفريقية التى تضم أندية كل من وداد سمارة المغربى وفاب الكاميرونى وإيتوال الكونغولى واسبورتيفو برايا من الرأس الأخضر.

فيما وقع سبورتنج السكندرى فى المجموعة الأولى التى تضم كلاً من إنتر كلوب الأنجولى وجى أس كى الكونغولى ورد ستار الإيفوارى وأتلتيكو دى مانديلو من الرأس الأخضر.