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ميتشو يرفض مد راحة الزمالك ويستأنف تدريباته غدًا استعدادًا للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، مد فترة الراحة السلبية للاعبى فريقه، بعد التعادل مع إف سى مصر أمس الأحد، بهدف لمثله على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الفارس الأبيض تدريباته الجماعية غدًا الثلاثاء على ملعب النادى بميت عقبة فى الخامسة مساءً استعدادًا لمواجهة الأهلى يوم 19 أكتوبر الجارى فى الجولة الرابعة لمسابقة الدورى الممتاز.

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وحصل الزمالك على راحة سلبية من التدريبات اليوم الإثنين، ومن المنتظر أن يتجمع اللاعبون فى الثالثة والنصف عصر الغد بالنادى قبل التدريب بساعة ونصف.

 

 

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