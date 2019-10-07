شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يخوض أول تدريباته اليوم وبرنامج تأهيلى لطاهر محمد طاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى المنتخب الأولمبى أول تدريب له فى معسكره الحالى تحت قيادة شوقى غريب بملعب بتروسبورت وشارك فيه جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار باستثناء طاهر محمد طاهر الذى خضع لبرنامج تأهيلى بسب الإصابة التى لحقت به فى مباراة فريقه المقاولون الأخيرة أمام الإنتاج الحربى فى الجولة الثالثة للدوري.

فى الوقت نفسه قام شوقى غريب بتخفيف الجرعة التدريبية للاعبين الذين شاركوا مع أنديتهم فى مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى العام واستغرق المران ساعة ونصف واشتمل على تدريبات الاحماء ثم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات تولى كل واحد من افراد الجهاز الفنى تدريب مجموعة .

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واختتم المران بتقسيمة بين فريقين ركز خلالها شوقى غريب على الجمل التكتيكية والخططية التى يخوض بها مباراتى جنوب أفريقيا الوديتين المقرر إقامتهما يومى 11 و13 أكتوبر الجارى باستاد القاهرة.