شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى يوافق على عودة لاعبى الأهلى لحضور حفل تسليم درع الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على السماح للاعبى النادى الأهلى الدوليين المنضمين لمنتخب مصر حاليًا بحضور حفل اتحاد الكرة لتسليم درع الدورى عن العام المنقضي.

ووافق المدير الفنى أن يؤدى اللاعبون تدريبهم فى السادسة من مساء الخميس المقبل بملعب استاد القاهرة ثم التوجه لمقر إقامة الحفل بأحد فنادق القاهرة والعودة مجددًا لمعسكر المنتخب بعد انتهاء الحفل.

وبدأ المنتخب الوطنى أول معسكراته اليوم الثلاثاء، تحت إشراف الجهاز الفنى الجديد بقيادة حسام البدرى وجهازه المعاون استعدادًا لمواجهة بتسوانا وديًا يوم 14 أكتوبر الجارى على استاد القاهرة الدولي.