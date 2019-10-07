شكرا لقرائتكم خبر عن الأزورى يخطف ذهب المبارزة من الماكينات الألمانية فى مونديال السلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن منتخب إيطاليا "الأزورى" من التتويج بلقب فرق الرجال فى منافسات سيف المبارزة التى أقيمت ضمن فعاليات بطولة العالم لرواد السلاح المقامة حاليًا بالقاهرة وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل بمشاركة 46 دولة .

وخطف الأزورى الإيطالى المركز الأول والميدالية الذهبية على حساب منتخب الماكينات الألمانية الذى حل ثانيًا فيما جاء بالترتيب الثالث الفريق الأمريكى.

وضمت قائمة الأزورى كل من إنريكو وريكاردو وأوليفر وستيفانو وفرانسيسكو وخوليو.

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وفى منافسات سيف السيدات توجت بلقب 50 عامًا الروسية انيسا رودينوفا وتلتها بالمركز الثانى الإيطالية ألينا بينوتشى ثم فى الترتيب الثالث الالمانيتان سيلكى وكريستين .

وفى مرحلة 60 عامًا فازت بالذهبية الأمريكية جانيت ستراكس وتبعتها بالمركز الثانى الإيطالية جيان شيريلو والثالث كل من اليابانية اكيكو تناكا والفرنسية فيرونيك كاريت.

وفى مرحلة 70 عامًا فازت بالذهبية الفنلندية توليكى ليزا والثانية الروسية ارسكايا والثالثة والبرونزية كل من الايطالية جاردينى والسويدية كريستين بالم .