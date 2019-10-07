شكرا لقرائتكم خبر عن بركات: الجميع فى المنتخب على قلب رجل واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد بركات مدير المنتخب الوطنى إن المرحلة المقبلة مهمة للغاية والكل على قلب رجل واحد من أجل إعادة المنتخب للطريق الصحيح والإعداد الجيد لبدء التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أفريقيا 2021 بالكاميرون والتى يبدأها الفريق الشهر المقبل.

وبدأ المنتخب الوطنى أول معسكراته اليوم الثلاثاء، تحت إشراف الجهاز الفنى الجديد بقيادة الكابتن حسام البدرى وجهازه المعاون استعدادا لمواجهة بتسوانا وديا يوم 14 أكتوبر الجارى على استاد القاهرة الدولي.

أوضح محمد بركات خلال جلسته مع اللاعبين، أن دوره الأساسى هو مساعدة المدير الفنى وجميع أفراد المنظومة وتوفير جو من الهدوء للفريق ومساعدتهم على التركيز فى التدريبات والتحضير بصورة جيدة، مشيرًا إلى أن هناك تعاونا وتكاتفا بين جميع أفراد الجهاز الفنى لتحقيق كل الطموحات بما يليق بمكانه واسم منتخب مصر