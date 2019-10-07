شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الشمس 0/3 فى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الكرة الطائرة الأول بنادى الزمالك على نظيره الشمس بنتيجة 3 / 0 فى إطار الجولة الثالثة بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019 /2020.

يعد هذا الفوز الثانى للزمالك ضمن المجموعة الثالثة بعدما حقق الفوز فى الجولة الماضية التى شهدت أولى مبارياته بالمنافسة على سبورتنج بنتيجة 3 /1.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك يوم الجمعة المقبل مع الداخلية فى السادسة مساء قبل أن يختتم الدور الأول التمهيدى بمواجهة6 أكتوبر يوم 14 أكتوبر.

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فيما ينطلق الدور الثانى التمهيدى يوم 18 أكتوبر الجارى، على أن يختتم أول نوفمبر المقبل.

انطلقت مسابقة الدورى الممتاز لرجال الكرة الطائرة يوم الإثنين الماضى بدون اللاعبين الدوليين، نظرًا لمشاركة المنتخب فى كأس العالم المقام حاليًا فى اليابان.