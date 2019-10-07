شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبًا فى معسكر المنتخب الأول.. وجلسة تعارف مع البدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم 22 لاعبًا لمعسكر المنتخب الوطنى الأول، الذى بدأ اليوم بأحد فنادق القاهرة استعدادًا للمباراة الودية أمام بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجارى.

وتخلف عمرو السولية لاعب الأهلى عن الحضور، بعدما أجرى طبيب الأهلى اتصالات بنظيره فى المنتخب أكد خلالها إصابة اللاعب بجذع فى الأنكل، ما أدى لاستبعاده من المعسكر حيث يحتاج لفترة علاج تصل إلى 3 أسابيع.

ومن المقرر أن يعقد حسام البدرى بعد قليل جلسة تعارف مع اللاعبين، لاسيما أن المعسكر الحالى هو الأول للمنتخب تحت قيادة الجهاز الجديد بقيادة حسام البدرى.

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، فتح تدريب الفريق غدًا خلال معسكره الحالى لمدة 15 دقيقة أمام جميع وسائل الإعلام.

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ويقام تدريب الغد فى السادسة مساء باستاد القاهرة، ويستعد المنتخب للقاء بتسوانا الودى يوم 14 الحالى.

وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب فى معسكره الذى بدأ اليوم، وضمت القائمة 18 لاعبًا إلى جانب الرباعى المحترف فى أوروبا محمد الننى وأحمد حجازى ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن كوكا.

وضمت القائمة: محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى قفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.