شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يعترف بخطئه فى مباراة أف سى مصر لرئيس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، لمرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادى الأبيض، بالأخطاء الفنية التى ارتكبها خلال مواجهة أف سى مصر، وأدت لحدوث المفاجأة وانتهاء المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، فى اللقاء الذى جمعهما أمس الأحد على استاد السلام فى إطار منافسات الجولة الثالثة بالدورى.

وأكد ميتشو خلال جلسته مع رئيس نادى الزمالك فى مقر مكتبه بالقلعة البيضاء، أنه ارتكب بعض الأخطاء سواء على الصعيد الفنى فى إدارة المباراة، أو باستبعاد بعض اللاعبين الأساسيين من قائمة مواجهة إف سى مصر، الأمر الذى أدى لحدوث هبوط واضح فى مستوى الفريق.

وبرر الخواجة الصربى لمرتضى منصور، استبعاد بعض اللاعبين الأساسيين مثل محمود علاء وفرجانى ساسى، بالخوف من تلقيهما البطاقة الصفراء الثالثة وتعرضهما للإيقاف قبل مواجهة الأهلى يوم السبت الموافق 19 من الشهر الجارى، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى، حيث قال ميتشو فى حديثه مع مرتضى: "أعلم أن مواجهة إف سى مصر مثل مواجهة الأهلى لكون كل مباراة بـ3 نقاط، لكننى أعلم مدى أهمية الفوز على المنافس التقليدى خاصة أنه سبق وحصد لقب كأس السوبر على حسابنا، لذلك كنت حريصًا على الحفاظ على القوام الأساسى فى تلك المباراة المهمة".

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وقاد الصربى ميتشو، الزمالك، فى 9 مباريات حقق الفوز فى 6 مباريات وهُزم فى مباراتين وتعادل فى مباراة، أحرز معه الفريق الأبيض 17 هدفًا واستقبل 6 أهداف.