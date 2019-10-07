- 1/12
- 2/12
- 3/12
- 4/12
- 5/12
- 6/12
- 7/12
- 8/12
- 9/12
- 10/12
- 11/12
- 12/12
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مهارة فايلر وتجهيز محمد محمود وظهور مروان محسن في مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران النادي الأهلي عددًا من المشاهد، والذي يأتي استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام.
وشهد المران استعراض فايلر لمهاراته بالكرة، وعودة مروان محسن للظهور في الأهلي بعد اجرائه جراحة في الوجه عقب تعرضه لكسر في عظمة الوجة، وتجهيز محمد محمود، تمهيدًا للاستعانة به في مواجهة الزمالك خاصة بعد تعرض عمرو السولية لإصابة قد تعيقه عن مواجهة الفريق الأبيض.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد مهارة فايلر وتجهيز محمد محمود وظهور مروان محسن في مران الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.