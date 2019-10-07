شكرا لقرائتكم خبر عن ​شاهد مهارة فايلر وتجهيز محمد محمود وظهور مروان محسن في مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران النادي الأهلي عددًا من المشاهد، والذي يأتي استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام.

وشهد المران استعراض فايلر لمهاراته بالكرة، وعودة مروان محسن للظهور في الأهلي بعد اجرائه جراحة في الوجه عقب تعرضه لكسر في عظمة الوجة، وتجهيز محمد محمود، تمهيدًا للاستعانة به في مواجهة الزمالك خاصة بعد تعرض عمرو السولية لإصابة قد تعيقه عن مواجهة الفريق الأبيض.

















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