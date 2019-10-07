تفاصيل الجلسة الأولى لحسام البدري مع لاعبي المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عقد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، جلسة مع لاعبي الفريق بعد انضمامهم للمعسكر المقام حاليا بأحد الفنادق، استعدادا لخوض المباراة الودية الدولية أمام بتسوانا.

وقال البدري في كلمته للاعبين: "نحن جميعا أسرة واحدة وعلينا سويا العمل من أجل منتخب مصر، نحن جميعا محظوظون بالتواجد في هذا المكان فاسم مصر كبير والجميع عليه مسؤولية ضخمة ويجب أن نحافظ عليها، حتى نحقق الأهداف الخاصة للمنتخب".

وأضاف: "أثق فيكم جميعا، ومن لديه هدف وفكر وطموح سيكون الباب مفتوح أمامه، الوصول للمنتخب هو أمر بالغ الصعوبة ومهما وصل اللاعب من نجومية وتألق فإنه يحتاج لأن يكتب لنفسه تاريخا مع قميص منتخب بلاده".

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وأكمل: "من لديه قدرات وإمكانيات ومستويات مميزة سينجح وسيكون له مكان مع الفريق، الأمر ليس سهلا والمسؤولية كبيرة على الجميع والأسرة يجب الحفاظ عليها".

وأتم البدري قائلا: "ممكن نموت أنفسنا لتحقيق أهداف المنتخب الواضحة للجميع، ونحتاج لتركيز وجهد كبيرين وعمل أكبر من كل اللاعبين، والعمل داخل المجموعة هو سر النجاح ويجب أن يكون الكل قريبا من بعضه، وخلال أسبوع واحد يسعى لتقديم شيء جيد، الكل عليه العمل بإخلاص وجهد من أجل إثبات أحقيته بقميص الفراعنة".

وبدأ المنتخب الوطني أول معسكراته اليوم الثلاثاء تحت إشراف الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري وجهازه المعاون، استعدادا لمواجهة بتسوانا وديا يوم 14 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، قبل أول اختبار رسمي أمام كينيا يوم 11 نوفمبر المقبل في افتتاح التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.