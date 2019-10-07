أحمد حسن: محمد صلاح سيرفض شارة قيادة المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر الأسبق، أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لن يقبل ارتداء شارة قيادة الفراعنة، مشيرًا إلى أن البعض فسّر تصريحاته التي أدلى بها الأسبوع الماضي بشكل خاطئ.

وعلم يلا كورة أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري وعد محمد صلاح بمنحه شارة قيادة الفريق.

وقال حسن، في تصريحات لـ"نجوم إف إم": "لم أقل إنني ضد منح شارة القيادة لمحمد صلاح، الإعلام يبحث عن الإثارة والبعض فسر تصريحاتي بشكل خاطئ، مشكلتي أن الموضوع تمت إثارته في مؤتمر تقديم مدرب المنتخب".

وأضاف: "عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة قال إنه سيتم إرضاء صلاح بمنحه شارة القيادة، هذا لا يجوز خاصةً أنها لعبة جماعية وذلك يخلق نوعا من الحساسية بين اللاعبين، يشعر بهذا الكلام لاعب مثلي لأنني عشت في المنتخب".

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وأوضح: "كان يجب الإعلان عن هذا في الغرف المغلقة قبل تخرج للجماهير، بعد إرضاء اللاعبين القدامى، أعتقد أن محمد صلاح سيرفض أن يكون قائد المنتخب على حساب زملائه القدامى في الفريق، فكرة الأقدمية هي المبدأ".

وأكمل: "لا يجوز أن يكون صلاح قائد المنتخب مع وجود أحمد فتحي وعبدالله السعيد، هناك أصول يجب أن تُتبع، كان من المفترض أن يتم هذا الأمر باجتماع الجهاز الفني مع اللاعبين ويتم إبلاغ القدامى بأن صلاح هو القائد الجديد".

وأتم "الصقر": "صلاح لن يلعب وحده، نجحنا في 2006 و2008 و2010 رغم أننا لم نكن الأفضل في إفريقيا، والسر في ذلك يعود إلى الترابط والمحبة بين جميع اللاعبين، ذلك ما كان يميزنا عن جميع المنتخبات الإفريقية الأخرى".

يُذكر أن المنتخب يستعد حاليا لمواجهة بتسوانا في مباراة ودية يوم الإثنين المقبل على ملعب ستاد القاهرة، قبل خوض أول مواجهة رسمية مع البدري يوم 11 نوفمبر أمام كينيا في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس أمم الإفريقية 2021.