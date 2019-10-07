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خاص.. محمد صلاح يطير إلى دبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

توجه محمد صلاح لاعب نادي إلى مدينة دبي الإماراتية، لقضاء عطلة تمتد لعدة أيام قبل استئناف مباريات الممتاز.

وعلم الخليج 365 أن صلاح توجه إلى دبي منذ عدة ساعات ماضية، بعدما خضع لأشعة وفحوصات طبية عقب إصابته في مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي.

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صلاح لم يتواجد في معسكر منتخب مصر المقام حاليًا، إذ فضل الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري، عدم الاستعانة به بهدف إراحته.

ويمر الدوري الإنجليزي حاليًا بفترة توقف سببها الأجندة الدولية للاتحاد الدولي "فيفا"، والتي تمتد حتى نهاية الأسبوع المقبل.

الجدير بالذكر أن صلاح سيعود من دبي إلى إنجلترا للاستعداد لملاقاة مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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