خاص.. محمد صلاح يطير إلى دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

توجه محمد صلاح لاعب نادي ليفربول إلى مدينة دبي الإماراتية، لقضاء عطلة تمتد لعدة أيام قبل استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلم الخليج 365 أن صلاح توجه إلى دبي منذ عدة ساعات ماضية، بعدما خضع لأشعة وفحوصات طبية عقب إصابته في مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي.

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صلاح لم يتواجد في معسكر منتخب مصر المقام حاليًا، إذ فضل الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري، عدم الاستعانة به بهدف إراحته.

ويمر الدوري الإنجليزي حاليًا بفترة توقف سببها الأجندة الدولية للاتحاد الدولي "فيفا"، والتي تمتد حتى نهاية الأسبوع المقبل.

الجدير بالذكر أن صلاح سيعود من دبي إلى إنجلترا للاستعداد لملاقاة مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.