علي جبر يخضع لبرنامج تأهيلي في العين الإماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
يخضع علي جبر مدافع نادي بيراميدز لبرنامج تأهيلي في نادي العين الإماراتي تمهيداً للعودة من جديد للمشاركة في تدريبات فريقه عقب فترة التوقف الدولي.
وأكد نادي بيراميدز أن علي جبر يُعالج حالياً في نادي العين الإماراتي بتنسيق بين الناديين لمساعدة المدافع الدولي على العودة سريعاً للملاعب.
ويمتلك نادي العين أحدث الأجهزة الطبية المتوفرة في العالم، ولديه أفضل الأساليب للتعامل مع الإصابات، وهو ما دعا النادي المصري للتعاون مع نظيره الإماراتي في هذا الصدد.
وبناءً على ذلك تقدم الإماراتي سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز ومجلس إدارة النادي المصري بالشكر لمجلس إدارة العين الإماراتي على التعاون المثمر بينهما.
ووجه الشامسي الشكر إلى حمد العمري العضو المنتدب للنادي الإماراتي لاهتمام العين بمدافع بيراميدز وتوفير له كل سبل الرعاية الطبية وتسخير كافة الأجهزة الطبية هُناك لمساعدته.
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