أحمد حسن: ما يقوله الجنايني عن جهاز المنتخب "استخفاف بالعقول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة فرضت على المدرب حسام البدري، المدير الفني للفراعنة، الجهاز الفني المعاون له.

ويعاون البدري في الجهاز الفني كل من أحمد أيوب وطارق مصطفى في منصب المدرب العام، سيد معوض كمدرب مساعد، أيمن طاهر كمدرب حراس مرمى، بجانب محمد بركات مدير الكرة.

وقال حسن، في تصريحات إذاعية لـ"نجوم إف إم": "أتمنى أن يكون حسام البدري الأنسب للمرحلة المقبلة، لديه سيرة ذاتية مميزة وخاض تجارب مميزة مع الأهلي ويتمتع بخبرات كبيرة ويعرف كيفية التعامل مع اللاعبين المحترفين".

وأضاف: "حسن شحاتة أبلغ بتدريبه لمنتخب مصر وطلبني معه في منصب مدير الكرة بعد تعثر المفاوضات مع إيهاب جلال بسبب الشرط الجزائي وتمسكه بالجهاز المعاون، لكن تم الاتفاق في النهاية على التعاقد مع حسام البدري".

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وتابع: "لا يجوز أن يقول عمرو الجنياني رئيس اللجنة الخماسية أنه تم اختيار البدري بناءً على معايير عالمية، خاصةً بعدما شهدت الفترة الأخيرة تخبطًا كبيرًا، وكان من المفترض أن يُقال أنه الرجل المناسب لتلك المرحلة".

وأوضح: "فُرض على حسام البدري الجهاز المعاون الموجود حاليًا، خاصةً أن طارق سليمان (مدرب حراس الأهلي السابق) هو الأقرب للبدري وليس أيمن طاهر الذي تم تعيينه في منصب مدرب حراس المرمى".

وأكمل: "الجنايني قال في المؤتمر الصحفي إن هذا الجهاز الفني هو أول جهاز يتمتع بعدم توازن بين الأهلي والزمالك، ما يقوله ليس صحيحا واستخفاف بالعقول، اسم أحمد أيوب لم يكن مطروحًا ضمن الحسابات في البداية".

وأتم قائد المنتخب السابق تصريحاته قائلا: "أتمنى أن يحدث نوع من التجانس بين أفراد الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة".

يُذكر أن المنتخب يستعد حاليا لمواجهة بتسوانا في مباراة ودية يوم الإثنين المقبل على ملعب ستاد القاهرة، قبل خوض أول مواجهة رسمية مع البدري يوم 11 نوفمبر أمام كينيا في افتتاح التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.