الخطيب يخضع للكشف الطبي تحت إشراف الطبيب الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365: خضع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لكشف طبي، بعرض نفسه ظهر اليوم على الطبيب الألماني بيرتا لانفي والذي تواجد في زيارة المستشفى الملكي بالإسكندرية. وأجرى الخطيب العديد من الفحوصات الطبية والأشعات قبل الخضوع للكشف الطبي بمعرفة الطبيب الألماني. وسبق وأن أجرى الطبيب الألماني لرئيس الأهلي ثلاث عمليات سابقة في المخ والرقبة والظهر وذلك في حضور الطبيب المصري الشهير أحمد فرهود. وجاءت زيارة رئيس الأهلي للطبيب الألماني بالإسكندرية بعدما شعر رئيس الأهلي ببعض الآلام القاسية بالظهر في الأيام الأخيرة واضطر للجوء لبعض المسكنات لحين العرض على الطبيب المعالج.

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