الأهلي يتسلم درع الدوري الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر مسؤول بإدارة الأهلي توصل مسؤولي شركة "بريزنتيشن" الراعي الرسمي للنادي إلى اتفاق مع الأحمر لإقامة احتفالية التتويج بلقب الدوري المصري للموسم الماضي.

وقال المصدر -الذي رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات لـ"يلا كورة" إن اتحاد الكرة سيقيم حفلا كبيرا يوم الخميس المقبل بأحد الفنادق الكبرى لتسليم الأهلي درع الدوري.

وكان الأهلي تُوج بلقب الدوري للموسم الماضي (2018-19) بعد منافسة شرسة مع الزمالك، وذلك للمرة الـ41 في تاريخه.

يُذكر أن الأهلي يحتل حاليا صدارة الدوري الممتاز للموسم الحالي (2019-20) برصيد 9 نقاط، بعدما حقق الفوز في ثلاث مباريات على حساب سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.