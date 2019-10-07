الجنايني يؤازر لاعبي المنتخب في أول معسكر للجهاز الفني الجديد

حضر عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لادارة اتحاد الكرة، معسكر المنتخب الوطني في يومه الاول تحت قياده حساة البدري. في يومه الاول تحت قياده حساة البدري. وحرص الجنايني على الشد من ازر اللاعبين والتاكيد على مساندة اتحاد الكرة لهم وتلبية كل طلياتهم. Advertisements

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