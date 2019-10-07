إنبي يصرف مستحقات لاعبيه

صرفت إدارة نادي إنبي شيكات للاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي المستحقين للدفعة الأولى نسبة الـ25 % كما تم صرف بعض المستحقات المتأخرة عن الموسم الماضي. كما تم صرف بعض المستحقات المتأخرة عن الموسم الماضي. كان المحاسب زكريا السيد قد وجه بصرف مستحقات اللاعبين قبل لقاء سموحة والتي خسر فيها الفريق بهدفين مقابل هدف وتم الصرف بعد اللقاء مباشرة.

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