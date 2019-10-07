وفاة عبدالله الشريدة نجم المنتخب السعودي السابق

توفي لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق، عبد الله الشريدة، عن عمر ناهز نحو 50 عاما، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية. لأزمة قلبية. وذكرت تقارير سعودية صحفية أن اللاعب السابق توفي بأزمة قلبية عقب صلاة مغرب يوم الاثنين. صلاة مغرب يوم الاثنين. وكان الدوسري يلعب في مركز قلب دفاع في عدد من الأندية السعودية، منها نادي القادسية، ثم انتقل لنادي الهلال، ونادي الخليج بسيهات.

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