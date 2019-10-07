إنبي يواجه مصر المقاصة الخميس وديًا

يلتقي فريق إنبي مع مصر المقاصة الخميس المقبل وديا بملعب بتروسبورت استعدادا للقاءالانتاج الحربي يوم 17 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة للدوري الممتاز. يوم 17 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة للدوري الممتاز. يذكر ان انبي لعب ثلاث مباريات في الدوري خسر في مباراتين أمام بيراميدز 4-صفر وسموحه 2-1 وتعادل مع طلائع الجيش 1-1.

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