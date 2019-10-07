نجم الاتحاد السكندري ينضم لمعسكر المنتخب الأوغندي

غادر المحترف الأوغندى إيمانويل أوكوي لاعب نادي الاتحاد السكندري الي معسكر منتخب بلده استعدادا للمشاركة فى مباراة ودية أمام منتخب أثيوبيا بأديس أبابا. منتخب أثيوبيا بأديس أبابا. وكان الاعب قد شارك مع منتخب بلده في بطولة امم افريقيا الاخيرة في مصر والتي ودعها المنتخب الأوغندي من دور الـ16، قبل أن يعلن نادي الاتحاد التعاقد مع اللاعب لمدة موسمين في صفقة انتقال حر. امم افريقيا الاخيرة في مصر والتي ودعها المنتخب الأوغندي من دور الـ16، قبل أن يعلن نادي الاتحاد التعاقد مع اللاعب لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

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