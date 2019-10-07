الشمس يفوز على الزمالك في دوري سيدات السلة

حقق الفريق الأول لكرة السلة، سيدات، بنادي الشمس الفوز على نظيره فريق الزمالك مساء اليوم الإثنين بنتيجة 67 مقابل48. مساء اليوم الإثنين بنتيجة 67 مقابل48. وقدمت لاعبات الشمس خلالها المباراة مستوى أكثر من رائع ونجحن في الهيمنة على المباراة والاستحواذ والالتزام بتعليمات المدير الفني.

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