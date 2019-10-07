الترسانة يتغلب على المنصورة وديًا

حقق فريق الترسانة الفوز على ضيفه المنصورة، بهدفين مقابل هدف وديا، خلال المباراة التي أقيمت مساء الاثنين علي ملعب حسن الشاذلي، استعدادا لدوري القسم الثاني.
خاض الترسانة المباراة بتشكيل تكون من أحمد حسين، ومحمد عضل، وبركات حجاج، وأحمد هشام، وابراهيم منصور،
شهد اللقاء تقدم المنصورة بهدف في الدقيقة التاسعة عن طريق محمد نجاتي، ثم تعادل للترسانة الظهير الأيسر جون كونجا في الدقيقة 33.
وفي الشوط الثاني سجل إيهاب فؤاد هدف الفوز للترسانة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 90.
يقود الترسانة جهاز فني بقيادة علاء ميهوب، يعاونه مؤمن عبد الغفار مدرب عام، ووائل الجميل مدرب، وعصام محمود مدرب حراس، وياسر حسن مدير إداري، وسيد حامد علاج طبيعى، وقاسم قدري مدرب أحمال، وكريم شحاته مدير كرة.
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