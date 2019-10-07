غدًا.. ندوة لتحليل أداء الحكام

تقيم لجنة الحكام برئاسة الكابتن جمال الغندور غدا تقييما لأداء الحكام خلال الجولات الثلاثة لمسابقة الدوري الممتاز خلال معسكر خاص بفندق حرس الحدود بألماظة. معسكر خاص بفندق حرس الحدود بألماظة. وقررت لجنة الحكام فتح المجال أمام وسائل الإعلام لتصوير اجتماع الحكام لمدة 30 دقيقة اعتبارا من العاشرة صباحا حتى العاشرة والنصف يتم بعدها غلق الاجتماع على الحكام وأعضاء اللجنة فقط. وسائل الإعلام لتصوير اجتماع الحكام لمدة 30 دقيقة اعتبارا من العاشرة صباحا حتى العاشرة والنصف يتم بعدها غلق الاجتماع على الحكام وأعضاء اللجنة فقط.

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