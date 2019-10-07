ليفربول يتلقى خبراً ساراً بخصوص إصابة محمد صلاح

تلقى نادي ليفربول الإنكليزي خبراً ساراً بعدم تعرض نجمه المصري محمد صلاح لإصابة خطيرة.



وذلك بعد ظهور نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب اليوم الإثنين .. وكان صلاح قد تعرض للإصابة في الكاحل خلال المباراة مع ليستر سيتي بعد احتكاك مع حمزة شودوري ليغادر أرضية الملعب خلال الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع، وبذلك قد يكون جاهزاً لمباراة متصدر البرميير لييغ أمام مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة.



وبينما لم يحدد ليفربول رسمياً حتى الآن طبيعة إصابة صلاح، نقلت صحيفة "ليفربول إيكو" أنها عبارة عن "التواء في الكاحل".



وأضافت "في حين لم يحدد بعد أي جدول زمني لعودته، يبدي ليفربول تفاؤله بأن صلاح لا يعاني من ضرر طويل الأمد".



وأوضحت صحيفة "ليفربول إيكو" أن النادي لم يحدد حتى الآن ما إذا كان صلاح سيشارك في تلك المباراة أم لا "لأنه ما زال من المبكر في مرحلة التعافي (...) اتخاذ الفريق الطبي لليفربول قراراً" بهذا الشأن.

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