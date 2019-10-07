إصابات وإيقافات تقلق ريال مدريد قبل "كلاسيكو الأرض"



يبدو أن ناقوس الخطر سيدق قريبا في العاصمة الإسبانية مدريد بعد الحديث عن إمكانية خوض الريال كلاسيكو الأرض في الدوري الإسباني ضد مضيفه برشلونة يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بدون لاعبين مهمين، حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.



فالبرازيلي كاسيميرو على بعد بطاقة صفراء واحدة من الإيقاف، وإذا حصل عليها في مباراة فريقه المقبلة ضد مايوركا سيغيب عن مواجهة "الكامب نو". ويبقى السؤال هل سيخاطر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ويشركه في المباراة التي تقام يوم 19 من الشهر الجاري أم سيبقيه على مقاعد البدلاء؟



وإذا كان زيدان يملك زمام المبادرة في قضية كاسميرو، فإنه لا يستطيع فعل الكثير مع الألماني توني كروس الذي استُبدل في الدقيقة 34 من مباراة غرناطة السبت الماضي بسبب إصابة في الساق اليسرى، وقد لا يكون متاحا في الكلاسيكو لأن إصابته قد تبعده عن الملاعب ما بين أسبوعين وثلاثة، وعليه فإن كروس لن يشارك في مباراتي منتخب بلاده الودية ضد الأرجنتين والرسمية أمام إستونيا.



ويخاف "زيزو" من فترة التوقف الدولي وعودة اللاعبين مصابين من المشاركة مع منتخبات بلادهم، وهذا ما حصل مع الأورغوياني فيدي فالفيردي والكرواتي لوكا مودريتش في فترة التوقف الماضية.



الجدير بالذكر أن 13 لاعبا من ريال مدريد تم استدعاؤهم لتمثيل منتخبات بلادهم.



المصدر: الصحافة الإسبانية