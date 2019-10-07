رياضة | عمرو الجنايني يزور المنتخب فى أول تجمع للبدري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو الجنايني يزور المنتخب فى أول تجمع للبدري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم بزيارة المنتحب الوطنى في أول تجمع له فى أحد فنادق القاهرة، بعد إنطلاق المعسكر الأول تحت قيادة المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر حسام البدري.

ورحب الجنايني بلاعبو المنتحب المنضمين وبالجهاز الفنى وطالبهم ببذل قصاري جهدهم لرفع اسم المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وينطلق اليوم الأثنين الموافق 7 أكتوبر معسكر منتخب مصر الأول تحت قيادة المدير الفنى الجديد حسام البدري، في أحد فنادق القاهرة، والذى سيستمر حتى يوم 15 أكتوبر الجاري وسيتخلله مواجهة وديه أمام منتخب بتسوانا إستعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وسيخوض منتخب مصر اليوم مرانه الأول في الملعب الفرعي لستاد القاهرة الدولى بتدريبات بدنيه خفيفة بعد إرهاق لاغبو الأهلي من العودة من السفر لأسوان وأيضاً لاعبو الزمالك بعد إنتهاء مباراتهم أمس أمام أف سي مصر.

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وسيعقد البدري ومحمد بركات مدير المنتخب جلسات مطولة مع اللاعبين لشرح خطة العمل خلال الفترة القادمة، ومعرفة سياسة العمل.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب في معسكره الذي يبدأ يوم الاثنين المقبل ويستمر حتى لقاء بتسوانا الودي المحدد له 14 أكتوبر الحالي ، ضمت القائمة 19 لاعبا إلي جانب الرباعي المحترف في أوروبا محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجية وأحمد حسن كوكا.

وضمت القائمة: محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي وطارق حامد، وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.

وخرج عمرو السولية لاعب وسط الأهلي من القائمة بعد الإصابة التى لحقت به في مباراة الأهلي وأسوان.