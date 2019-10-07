رياضة | مفاجأة.. أول ضحايا فايلر في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. أول ضحايا فايلر في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في ظل تقديمه لنتائج مبهرة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معتمدًا على قوام من التشكيل الأساسي، وبعض لاعبي الإحتياط، أصبح رينيه فايلر مدركًا للاعبين الذين يمكن الإستغناء عن خدماتهم في الإنتقالات الشتوية القادمة.

ويبدو أن أول ضحايا السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الاهلي في الإنتقالات الشتوية، ستكون مفاجأة لجماهير المارد الأحمر، حيث يفكر مدرب الأهلي في الإطاحة بالأنجولي جيرالدو دا كوستا.

ولم يشارك جيرالدو مع الأهلي تحت قيادة السويسري فايلر سوى في مباراة الافتتاح أمام سموحة بالدوري المصري، ولكنه لم يظهر مرة أخرى، الأمر الذي دفع إدارة النادي للتفريط في خدماته في الإنتقالات المقبلة، وهو الأمر الذي وافق عليه فايلر.

وكان الأهلي قد تعاقد مع جيرالدو في الإنتقالات الشتوية الماضية، قادما من نادي بريميرو دي أجوستو الأنجولي، ولكنه لم يتمكن من إقناع مسئولي القلعة الحمراء ومديرهم الفني، رغم إعجاب بعض الجماهير بقدراته.