رياضة | تحت عنوان " قرعة كأس الملك".. الجماهير السعودية تفتح النار على الاتحاد السعودي لكرة القدم

وعلى موقع تويتر، دشنت الجماهير السعودية، هاشتاجات تحت عنوان "قرعة كأس الملك"؛ لتعبر عن لستيائها من سوء تنظيم فعاليات القرعة معتبرة أن الحفل لا يتناسب مع بطولة كأس الحرمين الشريفين.

وقال الإعلامي والناقد الرياضي عايد الرشيدي عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "قرعة كأس الملك مع الأسف لاتليق بالحدث... استعجال وعدم تخطيط للمناسبة وحضور باهت".

كما علق أحد نشطاء تويتر: "الحفل ليس به ما يدل على أنه قرعة أغلى بطولة بالمملكة.. أين الميزانية لتخرج لنا حفل بهذا الشكل!!".

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وعبر تغريدات وصلت لمئات الآلاف على مدار الساعات الماضية، قالت الجماهير السعودية بضرورة أن يجب أن يكون هناك وقفة من قبل القيادات السياسية في السعودية، مطالبين بمحاسبه المنظمين للحفل.

يذكر أن القرعة أوقعت التعاون (حامل اللقب)، أمام فريق اللواء، بينما وضعت القرعة فريق الاتحاد، في مواجهة فريق الرياض.

وسيواجه الهلال ضيفه (عرعر)، بينما سيلاقي النصر، مضيفه عفيف، فيما يستضيف الأهلي، نظيره الجندل.