رياضة | صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الأهلي ضربة قوية قبل مواجهة الزمالك في موقعة القمة المقرر لها يوم 19 أكتوبر المقبل بالجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.

وبات من المؤكد غياب عمرو السولية لاعب وسط الأهلي عن مباراة القمة أمام الزمالك بعدما تقلصت فرصة اللاعب في اللحاق باللقاء بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية.