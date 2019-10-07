رياضة | 3 مرشحين لخلافة سولسكاير في مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 مرشحين لخلافة سولسكاير في مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد يدرس التعاقد مع واحد من ثلاثة مديرين فنيين لخلافة أولي جونار ​سولسكاير​ في قلعة الأولد ترافورد.

وذكرت التقارير أن مانشستر يونايتد فاز في مبارتين من ثماني مباريات ويقترب من مناطق الهبوط في الدوري الممتاز بفارق نقطتين.

وأكدت صحيفة ميرور الإنجليزية أن إدارة الشياطين الحمر تفكر في التعاقد مع أحد الثلاثي ​بوكيتينو ​ المدير الفني لتوتنهام ورودجرز​ المدير الفني لليستر سيتي وماسيمليانو ​أليجري ​المدير الفني السابق ليوفنتوس.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بوكيتينو قريب أيضًا من الإقالة من صفوف توتنهام بسبب تردي النتائج بينما في حين يقدم رودجرز مستويات ممتازة مع ليستر سيتي كما يعتبر أليجري من المرشحين أيضًا لقيادة ميلان خلفاً لجيامباولو.

ووجه أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد مؤخرًا صدمة كبيرة لجماهير الفريق بعد الخسارة بهدف نظيف خارج أرضه على يد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي كما أن فريقه يواجه مهمة صعبة للغاية في إنهاء الموسم ضمن المراكز الست الأولى.

وأشار سولسكاير إلى الغيابات وأكد أنه لا يوجد حلول سريعة لمعاناة اليونايتد والتي تعود للجولات الأخيرة من الموسم الماضي.

وعن الجدول الزمني الواقعي لعودة النادي إلى سابق عهده كشف سولسكاير بأن هذا سيستغرق وقتاً طويلاً وأنه لا يمكنه وضع إطار زمني لكنهم سيصلون إلى هناك في نهاية المطاف وأن أمامهم مهمة صعبة للغاية في إنهاء الموسم ضمن الست الأوائل ناهيك عن المربع الذهبي.