رياضة | تقارير.. ريال مدريد يقترب من موهوب أياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. ريال مدريد يقترب من موهوب أياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من حسم صفقة جديدة في الصيف المقبل لتعزيز صفوف الفريق.

وافاد موقع الدون بالون الإسباني، أن ريال مدريد بات قريب من التعاقد مع فان دي بيك لاعب وسط فريق أياكس الهولندي بالرغم من تجديد اللاعب عقده مع الفريق.

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واضاف الموقع، أن الريال كان على وشك إغلاق الصفقة في الصيف الماضي بمبلغ 70 مليون يورو لكن تم وقف المحادثات وتم إغلاق السوق بدون أي خطوة رسمية.

واشار الموقع إلى أن أياكس استخدم استراتيجية تمديد عقد فان دي بيك من أجل الحصول على مزيد من الأموال في الصفقة كما فعل من قبل ليفربول مع لويس سواريز.