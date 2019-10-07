رياضة | ريال مدريد يشكو برشلونة.. والرعب يضرب البرسا قبل الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يشكو برشلونة.. والرعب يضرب البرسا قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد الإسبانى يستعد لتقديم شكوي في نجم برشلونة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، قبل مباراة الكلاسيكو المقبلة والتى ستجمع بين الريال وبرشلونة يوم 26 أكتوبر الجاري.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إدارة الملكي ستشكو بيكيه مدافع برشلونة والذى فى نظر الفريق المدريدى تعمد الحصول على البطاقة الصفراء الخامسة أمام فريق إشبيلية أمس ضمن مباريات الجولة الثامنة، بعدما سدد الكرة بعيداً في المدرجات مما جعل الحكم ماتيو لاهوز الذى كان يدير اللقاء يشهر البطاقة الصفراء للاعب الإسبانى.

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وحقق بيكيه هدفه الذى سعي إليه خلال مباراة فريقه أمس أمام فريق إشبيلية، في اللقاء الذي انتهي بفوز برشلونة برباعية دون رد سجلهم كل من لويس سواريز وديمبيلي وفيدال وليونيل ميسي.

وكان هدف بيكيه هو الحصول على البطاقة الصفراء الخامسة له ببطولة الدوري من أجل الغياب عن مباراة برشلونة وإيبار القادمة، ليعود للمشاركة من جديد أمام فريق ريال مدريد ضمن مباريات الجولة العاشرة والمقررة يوم 26 أكتوبر الجاري.

وفى حال تقديم شكوي من ريال مدريد للاتحاد الإسبانى، سيكون اللاعب منتطر قرار الاتحاد الخاص بغيابه عن لقاء واحد وهو الذى سيكون أمام إيبار من ثم العودة من جديد للعب أمام ريال مدريد أم فى حال شكوى الريال ستكون العقوبة أكبر إذا ثبت تعمده الحصول علي البطاقة الصفراء خلال اللقاء.